Miljoenen voor museum Bossche Kruithuis ‘zijn het waard’, maar niet voor iedereen

De groene fractie 'worstelt’ met het voorstel, nog los van de bezuinigingen die Den Bosch te wachten staan. ,,De komende tijd investeren we al fors in cultureel erfgoed.: 1,5 miljoen in het Jeroen Boschhuis en ongeveer tien miljoen aan het Tuighuis. En dan is het nog de vraag of we in deze tijd niet juist het toerisme moeten afwenden in plaats van opzoeken.’’