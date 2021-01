Miljoenenverlies bij buurthuizen wordt verzacht met bijna een half miljoen

Rechtszaak: Afspraak voor triootje kan Bossche­naar opbreken: ’Ik wist niet dat ze 17 jaar was’

11 januari DEN BOSCH - ,,Alle alarmbellen hadden af moeten gaan’’, zei officier van justitie Revis over een Bosschenaar (37) die maandag terechtstond voor ontucht met een minderjarige Bossche prostituee (17). ,,Ik had zorgvuldiger moeten zijn”, zegt de verdachte nu. ,,Maar we hebben alleen een kopje thee gedronken, want de sfeer was niet goed.’’