Miljoenenverlies parkeren Den Bosch door corona blijft oplopen

Kermis­broers uit Vught zijn niet optimis­tisch, ’Nog zo'n seizoen? Dat kan niet’

25 april VUGHT/DEN BOSCH - Johan (69), Tiny (60) en Henri Paashuis (58) kijken omhoog. ,,Als de zon gaat schijnen begint het bij ons te kriebelen, willen we weg. Dat gevoel zit in onze genen”, geven de kermisexploitanten uit Vught eensgezind aan. Het mag nu niet vanwege corona. ,,Maar al we mogen, kunnen we bij wijze van spreken morgen of overmorgen ‘draaien’.”