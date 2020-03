Minder bezoek door coronavirus, Den Bosch sluit twee transferia

Sint-Jan in Den Bosch alleen open voor gebed en bezinning

15:45 DEN BOSCH - De Sint-Jan en de Mariakapel in Den Bosch blijven voorlopig open voor persoonlijk gebed en bezinning. Alle liturgische vieringen in het weekeinde, maar ook door de week komen te vervallen. Dat wordt op acht plekken in en rondom de kathedraal nog eens extra duidelijk gemaakt.