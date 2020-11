Minder Bosscharen in armoede en met schulden: ‘Maar wij merken daar nog niets van’

Quiet Den Bosch krijgt 50 Schoolspul­len­pas­sen

24 juli DEN BOSCH - Officieel was het de 10.000ste Schoolspullenpas die de Bossche kinderburgemeester Saleisha Kreté deze week namens het Armoedefonds overhandigde aan Quiet Den Bosch. Maar met één pas kun je de nood niet echt lenigen, weet ook Tessa van Berkel van Quiet Den Bosch. ,,In totaal hebben we 50 passen gekregen. Evenveel als we aangevraagd hadden.”