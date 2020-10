Minder en minder Oeteldonk, maar Den Bosch wil carnaval (nu) nog niet afblazen

column Bossche binnenstad is een groot waterbed

10 oktober Er is de afgelopen tijd volop geëxperimenteerd in en rondom de Bossche binnenstad met het verkeer. Zo werd vorig jaar in het Paleiskwartier een heus ‘Living Lab’ (dure term voor een verkeersproef) gehouden, werden er in de Van Berckelstraat klappaaltjes opgeofferd aan de eenrichtingsverkeersgoden en is de Hinthamerstraat (nu nog) afgesloten vanaf 18.00 uur. En die proeven hebben allemaal iets gemeen: het waterbedeffect.