Minder klachten uit PI Vught; alleen de EBI-categorie klaagt meer, vooral over contact met de buitenwereld

Verreweg de meeste klachten van gevangenen gaan over het contact met de buitenwereld, verzorging, activiteiten en disciplinaire straffen als ontzegging van bezoek, uitsluiting van arbeid, cameraobservatie of het plaatsen in afzondering. En natuurlijk de juridische procedure, zoals inzage van processtukken, maar soms ook over een haar in de soep of een sok die is kwijtgeraakt in de was.