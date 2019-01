Minder operaties in JBZ door tekort personeel

De vermindering gaat op 1 maart in en heeft tot gevolg dat twee operatiekamers voorlopig niet kunnen worden gebruikt en mensen nog langer op de wachtlijst staan. Het operatiecentrum van het Bossche ziekenhuis telt in totaal 16 ok's.

Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis is niet te zeggen hoeveel minder operaties nu worden uitgevoerd. ,,Dat weten we eigenlijk pas over een halfjaar. Je weet tevoren nooit precies hoe lang een operatie duurt. Bovendien blijft altijd gelden dat spoedoperaties voorrang hebben en in ieder geval doorgaan. Daardoor komen er ook weer verschuivingen in je planning.”

De medisch specialisten in het ziekenhuis zelf bepalen uiteindelijk wie voor een operatie in aanmerking komt, of wie op de wachtlijst komt, op basis van de medische indicatie. De wachtlijsten zullen in ieder geval oplopen. Voor sommige ingrepen moeten patiënten in het JBZ nu al wekenlang of soms maanden wachten.

Het JBZ heeft het tekort van deze specialistische medewerkers een aantal jaren geleden wel zien aankomen. ,,We zijn als JBZ een opleidingsziekenhuis en hebben in 2015 onze opleidingscapaciteit uitgebreid. Per 2017 zijn er steeds vier mensen die de eigen opleiding volgen. Maar voordat ze zijn afgestudeerd ben je zo 3 à 4 jaar verder. Dus dat zet niet meteen zoden aan de dijk.” Om de gaten te vullen probeert het JBZ ook op andere manieren personeel te werven en zet het zzp’ers in, aldus de woordvoerster.

De maatregel heeft geen gevolgen voor poliklinische operatieve ingrepen omdat hier geen anesthesiemedewerkers bij nodig zijn.

Het tekort aan anesthesiemedewerkers is geen probleem van het JBZ alleen. In heel het land zijn er specialistische verpleegkundigen en - medewerkers te weinig. Sommige (academische) ziekenhuizen werken zelfs met bonussen van 5000 euro om personeel voor drie jaar aan zich te binden.