Minder overlast van hangjongeren rondom kindcentrum Avonturier in Vught

Volgens omwonenden is het de laatste weken inderdaad rustiger rondom jeugd- en jongerencentrum Elzenburg, de sporthal en kindcentrum de Avonturier. ,,Het is daarom jammer dat we hier alleen over de overlast van hangjongeren praten en niet over het grootste probleem, de verkeersoverlast", aldus bewoonster Marjon van Berkel.