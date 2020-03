Minder urnen in de verkoop, maar meer bijzettingen door corona: ‘Het is enórm dubbel’

DEN BOSCH/OSS - Waar veel bedrijven door het coronavirus in een crisis belanden, zijn er andere ondernemingen die het nu juist drukker hebben dan normaal. Een zo'n voorbeeld is Van Hooff-Henos, een bedrijf dat gespecialiseerd is in grafmonumenten en urnen. Maar bij het bedrijf zelf kunnen ze niet genoeg benadrukken hoe dubbel dat wel niet voelt.

,,De aanloop van nabestaanden voor het uitzoeken van een nieuw grafmonument of urn is op dit moment minder dan normaal. En dat is logisch omdat iedereen zich aan de opgelegde maatregelen hoort te houden”, zegt Anouschka van Ballegooij namens Van Hooff-Henos. Het bedrijf heeft vestigingen in Den Bosch en Oss. ,,Maar wat bijzettingen betreft zijn we wél druk", gaat ze verder. ,,Het verschil is dat de bijzettingen ten opzichte van een gemiddelde week nu verdubbeld of zelfs verdrievoudigd zijn.”

Afbreken en bijletteren

Dat het wat bijzettingen betreft een stuk drukker is dan normaal, is niet vreemd. Het coronavirus eist vooral oudere mensen als dodelijke slachtoffers. Het zorgt dus voor extra werk bij Van Hooff-Henos. Grafmonumenten moeten (deels) afgebroken worden om iemand bij te kunnen zetten om daarna het monument weer in ere te herstellen. ,,En natuurlijk moet er dan vervolgens ook ‘bijgeletterd’ worden voor degene die er bij wordt gezet ", vertelt Van Ballegooij.

Normaal kunnen mensen persoonlijk hun wensen doorgeven aan Van Hooff-Henos. Maar in deze tijd met het coronavirus gaat dat vooral via de mail of telefoon. Persoonlijk contact is wel mogelijk, maar dan op afspraak en volgens de opgelegde maatregelen. ,,We proberen er in ons contact logischerwijs wel zo respectvol mogelijk mee om te gaan. Mensen hebben net een dierbare verloren en wij willen hen zo goed mogelijk van dienst zijn.”

‘Enórm dubbel’