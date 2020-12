Minderjarige aangehouden voor mishandeling van vrouw in Empel

Corona-uit­braak treft woonzorg­cen­trum Theresia: ‘Crisisteam houdt het in de gaten’

18:28 VUGHT - In woonzorgcentrum Theresia in Vught zijn 16 bewoners van een afdeling met in totaal 32 personen getroffen door corona. Dat geldt ook voor een tiental medewerkers die vooral werkzaam zijn op deze afdeling. ,,Je zou kunnen zeggen dat we met onze handen in het haar zitten. Maar dankzij de inzet van medewerkers van verschillende afdelingen kunnen we de vereiste hulp bieden.’’