Minderjarige jongens met ambulance naar ziekenhuis na drugsgebruik bij Oosterplas in Den Bosch

Dronken automobi­list zonder rijbewijs betrapt op Helvoirtse­weg in Vught

11:29 VUGHT - Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag betrapt op rijden onder invloed en het rijden zonder geldig rijbewijs. Dat gebeurde op de Helvoirtseweg in Vught, aldus wijkagent Marcel de Rouw.