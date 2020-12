Minimumloon omhoog, Den Bosch steunt oproep aan regering

Bossche vrouw zou brein zijn achter plofkraken in Duitsland

14:50 DEN BOSCH - Een 29-jarige Bossche vrouw is dinsdag in haar woonplaats aangehouden in verband met een reeks plofkraken. De politie verdenkt haar ervan leiding te geven aan een criminele organisatie. De plofkraken vonden plaats in Duitsland.