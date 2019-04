Minister krijgt eerste exemplaar van boek over ‘liefdeswerk’ van Vughtse tijdens de oorlog

Familiebe­drijf neemt failliet Sissy-Boy over: ‘zoveel mogelijk winkels houden’

14:31 TILBURG - Het familiebedrijf Termeer Groep neemt Sissy-Boy over. Die kledingwinkel met ongeveer 45 winkels in de Benelux werd deze week failliet verklaard. De Termeer Groep is bekend van merken als Sacha en Manfield, met het hoofdkantoor in Tilburg.