Minze Stuiver, oud-prins Zandhazen overleden

Gedoe in de wijk Deuteren in Den Bosch: Buurtbewo­ners 'bekvechten' om afsluiting van weg

19 oktober DEN BOSCH - ,,Gaat het over het speeltuintje? Daar bemoeien we ons niet mee." Bij buurthuis Deuteren wordt vreemd gereageerd op vragen over het speeltuintje en de voorgenomen gedeeltelijke afsluiting van de Oeterselaan in Den Bosch. De kwestie zorgt voor tweespalt in de wijk. Voor- en tegenstanders praten niet meer met elkaar. ,,Als het zo doorgaat wordt het misschien nog rauzen.”