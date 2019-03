Miraculeuze ontsnapping PI Vught, OM belt met advocaat gevangene: 'Maar ik had het al gehoord’

VUGHT - De officier van justitie heeft vrijdag contact opgenomen met Cem Polat, de advocaat van man die donderdagmiddag ontsnapte uit de gevangenis in Vught . Over de inhoud van het gesprek wil de raadsman niet zeggen. ,,Ik kan wel zeggen dat ik het nieuws al van derden had gehoord”, zo laat Polat aan het Brabants Dagblad weten.

Polat ontwijkt op vakkundige wijze iedere vraag die hem gesteld wordt over de miraculeuze ontsnapping. Of zijn cliënt een omvangrijk strafblad heeft of een gevaar is voor zijn omgeving, wil hij bevestigen noch ontkennen.

‘Hoeft niet zo te zijn’

De uitlatingen van strafrechtadvocaat Sébas Diekstra over de mogelijke ernst van het gepleegde delict, laat hij voor diens rekening. ,,Dat hoeft in dit geval helemaal niet zo te zijn”, is het enige wat hij los wil laten.

Ondertussen is de gedetineerde al langer dan een dag weg. Uitzonderlijk: de gevangenen die het afgelopen decennium wegglipten, werden immers binnen een paar uur weer gevonden. Het grote verschil is dat justitie bij eerdere ontsnappingen veel sneller was met communicatie naar buiten. In dit geval werd pas zeven uur later gecommuniceerd over de gevluchte gevangene.

Camerabeelden

Uit de gevangenis in Vught kon donderdagmiddag om nog onduidelijke redenen een gevangene ontsnappen. De man zat in voorarrest maar waar hij van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt.

Volgens de standaardprocedure zijn eerst de gevangenis en het omliggende terrein doorzocht toen zijn verdwijning werd ontdekt. Hij is toen niet aangetroffen.

Na het bekijken van camerabeelden is vastgesteld dat de man rond 14.00 uur op de parkeerplaats van de gevangenis heeft gelopen. Hoe hij kon ontsnappen is niet duidelijk. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zegt daar niets over.

De politie is gealarmeerd en probeert de ontvluchte gevangene te vinden. De verdachte man is daarbij in verschillende opsporingssystemen geregistreerd, laat de DJI weten.

