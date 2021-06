Mishandeling en beroving van vier vrienden door grote groep jongens in centrum Den Bosch was willekeurig

Het ontstaan van Boulevard in Den Bosch: festival was niet voor een jáár, maar langer

10 juni DEN BOSCH - Festival Boulevard in Den Bosch bestaat 35 jaar. Eric Alink beschreef de geschiedenis in een fraai vormgegeven boek. Na de viering van achthonderd jaar Den Bosch in 1985 ontdekte de politiek opeens dat het menens was: Boulevard was niet voor een jáár, maar langer.