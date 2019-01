Mishandeling met slagroomspuit: ‘Er was zoveel adrenaline, ik wist even niet wat ik deed’

Update + Video Melding van gaslucht in kindcen­trum Caleido­scoop in Empel; school woensdag dicht

8:00 EMPEL - In kindcentrum Caleidoscoop aan het Fluitenkruid in Empel is dinsdag vroeg in de avond een gaslucht waargenomen. Dat meldt een woordvoerster van brandweer Brabant-Noord. Een paar mensen voelden zich niet lekker en zijn volgens haar nagekeken door toegesneld ambulancepersoneel. De school is woensdag uit veiligheidsoverwegingen gesloten.