Misschien moeten we toch andermans zooi oprapen, ter ere aan suppers en #zwerfies

Vught haalt smeulend vuurwerk op, container vliegt in brand op gemeente­werf

2 januari VUGHT - Een container met vuurwerkresten is woensdagmiddag rond 16.40 uur in brand gevlogen op de gemeentewerf aan de Kettingweg in Vught. Vermoedelijk komt dat door smeulend vuurwerk, dat is opgehaald door de gemeente.