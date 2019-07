Mobieltjesverbod op de fiets: toch maar gauw een houdertje kopen

Den Bosch wint bijstands­zaak over vier miljoen euro

1 juli DEN BOSCH - Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet een nieuw besluit nemen over het bijstandsbudget 2015 voor Den Bosch. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep besloten na een klacht van de gemeente. Het gaat over de verrekening van budgetten in 2015 waarin Den Bosch onevenredig zou zijn benadeeld en dat jaar een tekort van vier miljoen euro opliep. Van Ark moet nu met de gemeente in gesprek over de financiële afwikkeling.