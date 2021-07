Modelbouwshow met mini Land van Ooit en mecano robot die bier kan schenken in Autotron

Volgens de organisatie gaat het om ‘de grootse modelbouwshow in zijn soort in de Benelux’ waar jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers op afkomen. Het zou het gaan om het eerste grote familie-evenement dat sinds december in de omgeving van Den Bosch is te bezoeken. De vorige 28 edities waren in het Zeeuwse Goes, maar vanwege de coronamaatregelen wordt er nu eenmalig uitgeweken naar Rosmalen.