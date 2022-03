Moderne kruisweg in eeuwenoude Sint-Jan in Den Bosch te zien: ‘Eenvoud zegt soms genoeg’

Van Asperen uit Veghel, Dick Evers uit Venlo en Jacques Spee uit Obbicht schilderden in een kapel in het Limburgse Steyl in anderhalf jaar een moderne ‘kruisweg van deze tijd’. ,,We zijn alle drie heel verschillend, maar onze kruisweg vormt ondanks corona toch een eenheid. Daar ben ik trots op”, zegt van Asperen ,,We wilden het abstract houden en vooral het verhaal van de lijdensweg van Jezus in Jeruzalem vertellen. We hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om alle bijpersonen en de stad Jeruzalem weg te laten. Er staan alleen hoofdpersonen op de staties. Er waren tijdens de lijdensweg van Jezus in de Via Dolorosa veel soldaten. Je ziet er maar twee. Eenvoud zegt soms genoeg.”

‘Geen bloed of martelingen’

,,We wilden er geen Hollywoodproductie van maken”, vult Evers aan. ,,Geen bloed of martelingen laten zien, de tragedie niet overdrijven. Gelukkig maar, ik hoorde van plebaan Blom van de Sint-Jan dat kinderen die de communie doen ook langs de panelen worden geleid.”

Evers maakt een studie van de kruisweg van Jezus Christus. ,,Ik las in een kloosterbibliotheek dat een paus in 1740 heeft gezegd dat iedere kunstenaar de kruisweg naar zijn of haar eigen hand kan schilderen. Ik heb de meest vreemde exemplaren gezien. Zelfs eentje waarbij Jezus in Tiroler-kleding liep. De eerste van vele duizenden kruiswegen is in het jaar 333 gemaakt. Jeruzalem was toen bezet. Door de kruisweg te schilderen konden de mensen zich de lijdensweg van Jezus zelf inbeelden. Je kan de kruisweg op die manier overal beleven.”

Gele balk

Zoals tot 26 april in de ommegang van de Sint-Jan. Op de panelen torst Jezus tijdens geen kruis, maar een opvallende gele balk. ,,Een houten kruis was te zwaar”, weet Evers. ,,Hij draagt ook geen doornenkroon. Die was door koning Herodes al afgezet. We hebben de historische feiten laten controleren door frater Leo Disch en pater Matthieu Wagemaker van abdij Benedictusberg in Lemiers.”

‘Doorlopende weg’

Plebaan Vincent Blom vindt de kleuren van de moderne kruisweg prachtig. ,,Die blauwe lucht met die ondergrond in woestijnkleuren”, zegt hij. ,,Een oude vertelling in een creatief, modern jasje in een 800 jaar oude Sint-Jan”, zegt hij. ,,Als je al die staties over de kruisweg tegen elkaar schuift is het net een doorlopende weg; een groot schilderij in 14 partjes verdeeld. Het vijftiende paneel is de verrijzenis. De kruisweg eindigt op Goede Vrijdag, maar het wordt altijd weer Pasen. ,,Je kan heel veel tegenslag en verdriet hebben, maar er komt altijd weer leven. Kijk naar corona bijvoorbeeld. Ook na een oorlog in de Oekraïne komt er hopelijk weer vrede.”

Volledig scherm Michelle van Asperen © Peter de Bruijn Van Asperen: ,,Je kunt onze kruisweg aan het hier en nu binden. Er zijn nu veel mensen die zware momenten hebben. In de coronaperiode hebben mensen zich heel alleen gevoeld en veel pijn ervaren.” Ze vervolgt: ,,Het paneel met Maria die Jezus wil helpen, maar hem niet kon helpen is een beeld van deze tijd. Kijk deze week bijvoorbeeld ook naar de oorlog in Oekraïne inderdaad. We willen de staties toegankelijk maken voor jong en oud, voor mensen die gelovig zijn of niet geloven. Het is een verhaal dat altijd blijft.”

In de 40-dagen tijd wordt er iedere vrijdag om 12.00 uur bij de kruisweg in de Sint-Jan gebeden. Op Goede Vrijdag is dat om 19.00 uur. De staties zijn tot en met zondag 24 april (Beloken Pasen red.) in de Sint-Jan te zien.