Moeder (49) van verdachte groepsverkrachting op de Orthen in Den Bosch aangehouden na burenruzie

UPDATE Isabellab­rug eind 2021 klaar: ‘Nieuw puzzelstuk­je in Linie 1629'

16:18 DEN BOSCH/VUGHT - Over het Drongelens kanaal in de buurt van Fort Isabella in Vught wordt een nieuwe brug aangelegd. In het najaar van 2021 is de brug klaar. Via de nieuwe brug kunnen fietsers en wandelaars niet alleen van Den Bosch naar Vught fietsen maar ook de Zuiderwaterlinie en de Linie 1629 nóg beter beleven.