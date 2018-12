Moeder meldt kinderen ziek voor dagje extra vakantie: honderden euro's boete

Vanavond weer helikop­ters boven Rosmalen ondanks klachtenre­gen

18:16 ROSMALEN - Nadat de politie maandagavond en het ministerie van defensie klachten kregen van inwoners van Rosmalen over laagvliegende Apache-helikopters is dat mogelijk dinsdagavond ook het geval. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Defensie zijn ook dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur trainingen met twee Apache-helikopters in het toegewezen laagvlieggebied Maas-Waal en in de omgeving van Rosmalen.