Moet het Citadelhofje wijken voor een grote woontoren? ‘Het is een mooie plek’

Groen licht voor Europees basketbal­toer­nooi bij Heroes Den Bosch

19 december Heroes Den Bosch is een van de gastheren in de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Dat heeft de Bossche basketbalclub van de wereldbasketbalbond FIBA te horen gekregen. De wedstrijden worden tussen 24 en 30 januari in De Maaspoort gespeeld.