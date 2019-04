Mogelijk langere file bij knooppunt Empel om lading kozijnen op de vluchtstrook

Brugwach­ter Teus is nu in Den Bosch: ‘Hij brengt een glimlach in deze donkere tijden’

2 april Di 2 apr. Brugwachter Teus is in een jaar tijd een begrip geworden in Dordrecht. De populaire pop is nu echter verhuisd van de Prins Hendrikbrug naar de Hinthamerbrug in Den Bosch. Daar zit hij sinds maandag aan de Bossche Bol. Tot teleurstelling van zijn Dordtse fans. ,,Hij brengt een glimlach in deze donkere tijden.’'