Mogelijk meer geld naar Bossche amateurkunsten, ‘maar geeft u wel even aan ten koste van wie?’

Cultuurwethouder Mike van der Geld hoorde donderdagavond tijdens de commissie bedrijvigheid de verschillende wensen over de cultuurbegroting aan en had maar één antwoord: ,,Als u andere keuzes maakt is dat prima, maar geeft u dan wel aan waar dat geld binnen die zestien miljoen euro gevonden gaat worden. Want meer geld is er niet.’’ Kortom: de een alsnog of meer geld geven gaat weer ten koste van de ander binnen de Bossche cultuur.