Mogelijk nieuwe moderne asfaltcentrale op De Brand in Den Bosch

Woede, verontwaar­di­ging, zorgen en ongeloof over asfaltcen­tra­le: ‘Mogelijk blokkeren we toegangswe­gen’

14 april DEN BOSCH - Een frisse neus halen of buitenspelende kinderen? Vergeet het maar. Omwonenden en buren van de asfaltcentrale aan de Veemarktkade in Den Bosch zijn razend over de extreem hoge uitstoot van het kankerverwekkende benzeen door de asfaltcentrale. Ze willen dat er per direct opgetreden wordt. ,,In de buurt wordt al gesproken over het blokkeren van toegangswegen naar de centrale.’’