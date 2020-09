Mogelijke aanwezigheid van dassen en bunzings houdt gemoederen bezig in Vught

VUGHT - Zitten er nu wel of géén beschermde dieren zoals dassen en bunzings in de omgeving van de Jagersboschlaan in Vught? Een uitgebreid onderzoek moet helderheid geven.

Dat onderzoek loopt, meldde wethouder Toine van de Ven donderdagavond tijdens de gemeenteraad. Níet in het kader van het verharden van de Jagersboschlaan maar omdat in het gebied in de nabije toekomst wordt gebouwd. Wanneer dit onderzoek is afgerond, kon hij niet zeggen.

Simpel onderzoek

Voor het mogen verharden van de Jagersboschlaan was alleen een simpel onderzoek van de weg en de directe strook eromheen voldoende, een zogenaamde ‘quickscan’. ,,Dat er in het gebied mogelijk dassen aanwezig zijn, is niet relevant. De afstand tot een dassenburcht wel maar die heeft Cobra dus in de onderzochte strook langs de weg niet aangetroffen", aldus de wethouder.

Omwonenden, de SP en D66 drongen aan op een uitgebreid onderzoek naar dierenleven in de omgeving Jagersboschlaan. Zij stellen namelijk dat er wel dassen en bunzings leven en er een dassenburcht aanwezig is.

Oud filmpje

Het door bewoners aangeleverde filmpje van een das en een (oud) filmpje van spelende bunzings én de bevindingen van een geraadpleegde 'deskundige’ waren voor de wethouder en de overige partijen onvoldoende bewijs om alsnog op korte termijn een aanvullend onderzoek te rechtvaardigen.

De geraadpleegde ‘deskundige’ is volgens Van de Ven namelijk al sinds 2018 geen vrijwilliger meer bij de Stichting Dassenwerkgroep Brabant. Hij is vertrokken ‘vanwege meningsverschillen en handelingen waarvoor de stichting geen verantwoording meer kon dragen’.

,,En als een deskundige een das aantreft, is het gebruikelijk dat de lokale overheid wordt geïnformeerd. Dat is niet gebeurd”, aldus de wethouder. Ook noemde hij het ‘verbazend’ dat juist nu, vlak voor de uitspraak van de rechter over de verharding van de Jagersboschlaan, beschermde diersoorten worden gesignaleerd.

Zekerheid

Suzanne van Wiggen van de SP en Dianne Schellekens van D66 vinden een aanvullend onderzoek wél zinvol. ,,U wilt dit toch ook de wereld uit hebben? Dan zijn we tenminste van de discussie af en weten we met zekerheid of het gaat om een loslopende das of een dassenburcht", stelde Schellekens.

Meerderheid

De meerderheid van de raad dacht daar anders over. ,,Die beesten zullen er ongetwijfeld zitten maar die vraag is niet aan de orde", verklaarde Ton van der Vossen van PvdA-GL. ,,De vraag is of de aanwezigheid van de dieren invloed heeft op wat we met die weg van plan zijn en dat is niet het geval. Je hoeft voor het aanpassen van de weg niet de hele buurt te onderzoeken.”