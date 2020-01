Mogelijke drugsdealer uit Den Bosch met 67 pakketjes coke aangehouden in Tilburg

DE STAD VAN... De stad van... Aad Smid: ‘Ik kan de halve buurt voorzien van schaatsen’

5 januari DEN BOSCH - Vanuit zijn voortuin kijk je zo over de IJzeren Vrouw. Maar hoelang Aad Smid (65) ook kijkt, bevriezen doet de plas maar niet. De kans dat daar met de tegenwoordige winters geschaatst kan worden is ongeveer even groot als op een voorbij waggelende pinguïn, want de IJzeren Vrouw is zo'n dertig meter diep.