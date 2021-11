Mogelijke inzet leger onderstreept gevaar van criminelen zoals Taghi, volgens burgemeester Vught

Soldaat heeft spijt van stelen vlag en stuurt hem terug; Geniemuse­um keurt diefstal af maar is óók blij

VUGHT - Een bijzondere vlag stelen, jaren op zolder laten liggen, wroeging krijgen en alsnog terugsturen. Het verraste ook het Geniemuseum in Vught maar ze zijn blij dat de vlag weer ‘thuis’ is. ,,Het was een dwaze actie”, schrijft de dader in een begeleidende brief.

9 november