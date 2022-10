Mohamed Acharki neemt afscheid bij Zayaz: ‘Ik in een Maserati? Dat nooit!’

Windmolens als buurman: word je daar boos of beter van? Dat kan vanaf nu allebei

DEN BOSCH - Zelf heeft ze in haar huis op de Kruiskamp ook last van de slagschaduw van de Bossche windmolens. Toch zet de Bossche Carina Harms zich in om 19.000 euro te verdelen voor projecten in de omliggende wijken van de vier windmolens op De Rietvelden.

1 oktober