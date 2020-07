Mondkapjes maken voor mensen met een smalle beurs

Talkshow Theaterfes­ti­val Boulevard wordt podcast Walkshow, geen TLKSHW maar WLKSHW

16:07 DEN BOSCH - Geen Theaterfestival Boulevard in Den Bosch dus ook niet de traditionele Talkshow in café De Keulse Kar. Tóch is presentator en bedenker Martijn van der Zande te beluisteren. De NOS-verslaggever uit Den Bosch maakt de podcast-serie ‘De WLKSHW’.