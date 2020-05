Mondkapjes met pantermotief: ‘Mijn hart huilt als je ziet hoe er wordt geklungeld’

Ze zag nergens in Den Bosch trendy mondkapjes. Dat bracht coupeuse Anneke Cevaal op het idee om ze dan maar zelf te maken. Zij verkoopt ze in het Oeteljee. Deze winkel op Orthen is gespecialiseerd in de verkoop van carnavalsspullen en fournituren. ,,De verkoop daarvan ligt helemaal stil. Maar nu slaan de mondkapjes enorm aan. Het is zo druk dat ik ze ‘s nachts thuis naai’’, zegt Cevaal.