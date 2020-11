Monique brengt zelfgemaakte lichtjes naar eenzame ouderen in coronatijd: ‘Ik wil niemand overslaan!’

,,De eerste golf was voor veel ouderen in de tehuizen in meerdere opzichten een verschrikking. Ja, ik had echt met hen te doen", herinnert Monique van den Boomen zich. ,,Wekenlang gevangen in de eigen ruimte en daarbij geen enkel bezoek mogen ontvangen; dat is ronduit mensonterend. Het enige wat rest: eenzaam en alleen achter het raam te zitten turen. Het heeft me flink aan het denken gezet, nu we middenin de tweede golf zitten. Vandaar dat ik het idee heb opgepakt ouderen zelfgemaakte lichtjes aan te bieden. Vooral bedoeld om de eenzaamheid die in de tehuizen weer op de loer ligt wat te verzachten. Aangezien ik in deze ellendige tijd nul exposities heb, kreeg ik sterker dan anders de behoefte om iets 'nuttigs' te doen voor de maatschappij", legt Van den Boomen uit.