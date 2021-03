Monumentale uitgeputte beuk in Vught tóch van de dood gered

829 ongevallen in vijftien jaar, dus komen er geleide­rails langs de N65: 128 bomen moeten ervoor wijken

7 maart VUGHT - In de afgelopen vijftien jaar vonden op de N65 tussen Vught en Tilburg in totaal 829 ongelukken plaats. In bijna twintig procent van de gevallen belandde een voertuig tegen boom. In de nieuwe situatie willen Rijk en provincie daarom over het gehele traject houten geleiderails. Dat betekent wel dat er nog eens 128 bomen moeten worden gekapt.