Monumentenstichting haakt met ‘schaamrood op de kaken’ af en gaat niet in beroep tegen nieuw theater

Corona-op­roep aan Den Bosch: ‘Kom in actie, neem dappere beslissin­gen’

8 november DEN BOSCH - Of het nu om toerisme gaat, horeca, onderwijs, zorg of sport. De Bossche samenleving kijkt met grote ogen naar de gemeente. ,,Kom in actie, stop met praten’’, luidt de oproep na twee avonden van uitgebreide gesprekken over de gevolgen van corona in Den Bosch.