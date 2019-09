Monumentenvoorzitter Van Beers: ’Tranen in de ogen bij wat er níet in Den Bosch gebeurt’

Laatste zusters Carolus Borromeus doen na bijna 150 jaar in Den Bosch het licht uit

DEN BOSCH - Ze stonden bijna 150 jaar geleden aan de wieg van de ziekenhuiszorg in Den Bosch. Nu verlaten de laatste drie zusters van de H. Carolus Borromeus de stad. Zuster Emmanuela blijft er redelijk nuchter onder. ,,We hadden best nog wat jaren kunnen blijven hier. We hadden het goed naar onze zin. Maar ik ben blij dat we zélf de beslissing kunnen nemen om te verhuizen; we hebben zelf aan de generaal-overste aangeboden om het te verkopen."