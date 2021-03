Monumentenzorg wil tóch museum bij Sint-Jan: ‘De kathedraal is van ons allemaal’

De laatste Bossche AllerAller­eer­ste komt eraan, veiling heeft tienduizen­den euro's opgeleverd

22 maart DEN BOSCH - De afgelopen twee maanden boden Bosschenaren massaal op de allereerste biertjes, knipbeurten, etentjes en dansjes via AllerAllereerste.nl. Komende vrijdag is in Den Bosch de laatste 'traditionele’ veilingronde. Het initiatief van netwerkorganisatie Broed leverde tienduizenden euro's op.