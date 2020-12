Mooie maar ook kritische woorden tijdens laatste gemeenteraad Vught in ‘oude’ samenstelling

Burgemeester Roderick van de Mortel had voor iedereen warme woorden en was voor de gelegenheid in de cijfers gedoken. ,,Ondanks de kortere raadsperiode heeft u toch 222 besluiten genomen, zijn er 46 moties aangenomen, 13 amendementen en 62 schriftelijke vragen gesteld. Je kunt niet zeggen dat er in 2,5 jaar niets is gedaan. Soms was u het unaniem eens, soms hartgrondig verdeeld maar er zijn belangrijke besluiten genomen. Denk aan de Speeldoos, Zwaluw vfc en The Battle Axe.”

Burgemeester Roderick van de Mortel kraakte tijdens het afscheid van gemeenteraads- en burgerleden ook een kritische noot.

Toch had de burgemeester ook een puntje van kritiek. ,,De raadsperiode begon in een bijzonder goede sfeer maar eindigde wat minder goed. Ik hoop dat het debatteren op inhoud in plaats van op de persoon weer in ere wordt hersteld.”

Floor Bink nam kampte een tijd met haar gezondheid. Dat leidde tot bezinning. Ze wil nu meer tijd aan haar gezin en zichzelf besteden.

PvdA/GL nam afscheid van Floor Bink en Lucas Middelhoff. De VVD van Bernard Doorenbos en Koen van Dinther, die laatste keert mogelijk terug als de VVD weer een wethouder levert. Gemma Wiegant stopt als D66-raadslid en bij Gemeentebelangen houden Harry van Gemert, Hans Schuurmans, Michel Versteeg, Jacqueline de Waal en Siebren van der Zee het voor gezien. Ook CDA-burgerlid Peter van Kampen stopt en de SP nam afscheid van Kees van den Elzen en Suzanne van Wiggen.

Nestor van de raad

Hans Schuurmans (GB) was slechts 372 dagen gemeenteraadslid. Suzanne van Wiggen (SP) liefst 3920 dagen oftewel ruim tien jaar. ,,U was al hier voordat ik kwam”, schetste Van de Mortel. ,,Altijd steevast in het rood, de nestor van de raad, u stond voor de zwakkeren in de samenleving, altijd scherp en op de inhoud en één van de weinigen die ook sorry durfde te zeggen als het een keer fout ging.”

Michel Versteeg van Gemeentebelangen.

Michel Versteeg van Gemeentebelangen die door de burgemeester betiteld werd als ‘Vughtse pitbull’ omdat je van goede huize moet komen om Versteeg op andere gedachten te brengen, viel het afscheid zwaar. ,Je bent zeven dagen per week raadslid en daar moet je van afkicken. Het is een stukje rouwverwerking”, schetste hij.

Ook de recente verkiezingsuitslag speelde mee. ,,Gelet op uitslag hebben jullie de meerderheid", zei hij richting D66, CDA, PvdA/GL en de VVD. ,,Ook al is GB de grootste partij. Het is u gelukt. Toch zijn wij trots op het resultaat dat we behaald hebben met de N65, het spoor (phs), de financiën die op orde zijn en de tevredenheid in het sociaal domein.”

Maandag 4 januari worden 23 gemeenteraadsleden en vijf burgerleden geïnstalleerd, waarvan dertien nieuwe gezichten.