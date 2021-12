'Mooie oogst’ na oproep om terrein rond Lambooybrug nieuw leven in te blazen

Santa Fun Run bij IJzeren Man met 400 deelnemers afgelast. En kerstmarkt gehalveerd: ‘Dit is een flinke domper’

VUGHT - Negentig lege kramen. En een stel springkussens op een zielig hoopje. Dat is deze zondag te zien bij de de IJzeren Man in Vught. De Santa Fun Run en de tweede dag van de kerstmarkt kunnen niet doorgaan door de harde lock down. Van de dertig uitgestalde hindernissen blijkt corona onoverbrugbaar.

19 december