Moslim of geen moslim, Zakaria en z’n vrienden maken geen onderscheid

In de keuken van eetcafé Chillings aan de Oude Engelenseweg is chef-kok Zakaria el Madidi bezig met enkele afrondende van een verfijnd gerecht. Het geurt in de ruimte. ,,De iftar die we bereiden is telkens vers én divers. Ditmaal staat een multiculturele mix op het menu. Vooraf harira, rijkgevulde Marokkaanse soep. Het hoofdgerecht bestaat uit witte rijst, sambalboontjes en saté.’’

Msemmen

Daarnaast kroepoek, gefrituurde uitjes, en een toetje in de vorm van yoghurt. Fruit en frisdrank ontbreken evenmin. ,,Oh ja, en natuurlijk nog msemmen, een traditionele Marokkaanse pannenkoek die je overal bij kunt eten", verduidelijkt hij.

Hij heeft deze dag gekookt voor 162 personen, tot nu toe het record tijdens deze Ramadan. ,,Tussendoor was ik ook alles meteen af. De keuken moet brandschoon zijn, dat werkt het fijnste.”

Voor elkaar

Badr Battaioui ontfermt zich over de verdeling van de afzonderlijke gerechten in de gereedstaande papieren zakken. ,,Het tonen van solidariteit aan minderbedeelden is een groot goed binnen ons geloof. De zakat, zoals we dat noemen, is - evenals de Ramadan zélf - een van de vijf zuilen van de islam. Velen hebben het vanwege de crisis moeilijker dan normaal", onderstreept hij.

Badr Battaioui(l) krijgt van chef-kok Zakaria el Madidi een papieren tas met daarin een iftarmaaltijd aangereikt.

De mede-initiatiefnemers Mach Ghossein en Hicham el Gaoui leveren eveneens hun bijdrage aan de niet geringe operatie die geïnspireerd is op een Roermonds initiatief en door derden wordt gesponsord. ,,Zometeen worden de maaltijden bij de mensen, die 'via via' zijn getraceerd, thuis afgeleverd.

Dat geldt althans voor Den Bosch. Ook gaan er maaltijden naar een verzamelpunt in Eindhoven en Oosterhout. Wat opvalt is dat de overgrote meerderheid geen moslim is. So what? De islam staat voor verbinding en vrede, niet voor eenzaamheid en conflict", aldus El Gaoui.