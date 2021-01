Motorcrossers blijven nog even in Rosmalen na bezwaren van omwonenden in Den Dungen

ROSMALEN - Het crossterrein van MC Les Vites in Rosmalen moest per 1 november 2020 leeg zijn van de gemeente Den Bosch. De huur van de club werd echter alsnog tijdelijk verlengd.

Voorzitter Gerrie Vorstenbosch heeft geen antwoord op de vraag waarom zijn club nu toch nog mag blijven. ,,De omwonenden van Motorcross Lidu in Den Dungen zouden misschien wel de oorzaak kunnen zijn. Het idee was dat we zouden verhuizen naar dat terrein, maar er komen daar vanuit de buurt heel veel bezwaren. De bewoners hadden zelfs een alternatieve locatie gevonden."

Zelf had hij ook verwacht al verhuisd te zijn. ,,We zitten nu nog prima. We hebben een prachtig circuit en 250 crossende rijders."

Quote We zitten nu nog prima. We hebben een prachtig circuit en 250 crossende rijders Gerrie Vorstenbosch

Samenvoeging met Lidu

De verhuizing staat nog steeds op de planning van de gemeente, zegt een woordvoerder. ,,De aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de locatie aan de Meerse Plas is nog lopende. Deze dient te worden aangepast om de samenvoeging en de verplaatsing van MC Les Vites naar Lidu mogelijk te maken. De verwachting is dat de afronding hiervan in de loop van 2021 gerealiseerd wordt."

Volledig scherm Motorcross op het terrein van Les Vites in Rosmalen. © Dre Laurijssen/Les Vites

Dat de verhuizing uitgesteld wordt, is frustrerend voor omwonenden die er last van hebben. Toch is de frustratie richting de gemeente nog wat groter. Voorzitter van de wijkraad Molenhoek, Jan Timmers: ,,Vooropgesteld: de gemeente doet ook een hoop goede dingen, zoals die Buiten Beter App. Aan de andere kant is communiceren echt een aandachtspunt. We proberen al een hele tijd met de wethouder te spreken, maar tot een afspraak komt het niet."

Alleen via de wandelgangen

En daar zit nu juist het probleem, vindt Timmers. ,,We horen dat de gemeente haar best doet om de motorcross te verplaatsen, maar als daarna de communicatie uitdooft en we alleen via de wandelgangen het een en ander horen, wordt de frustratie groter. We gunnen iedereen een fijne vrijetijdsbesteding, maar overlast in de vorm van krijsende motoren is voor omwonenden ook niet fijn."

Quote We gunnen iedereen een fijne vrijetijds­be­ste­ding, maar overlast in de vorm van krijsende motoren is voor omwonenden ook niet fijn Jan Timmers

Wildcrossers

Vorstenbosch vindt dat horen en hinder ondervinden twee verschillende begrippen zijn. ,,Begrijp me goed: we willen niemand tot last zijn. We staan echt wel open voor een verhuizing, want als we moeten sluiten, krijg je wildcrossers."

Dat wil de gemeente dan ook niet, zegt de woordvoerder. ,,Het terrein aan de Tivoliweg gaat sluiten, die belofte komen we na. De verhuizing is met een jaar opgeschort, omdat we ook oog hebben voor de belangen van MC Les Vites. We willen de vergunning voor het terrein aan de Meerse Plas kunnen verlenen, voordat ze het crossterrein moeten verlaten. Ook waarderen we de inzet van bewoners en hebben we de alternatieve plek in het Kanaalpark bekeken, zoals aangedragen door de omwonenden van Lidu. Deze was niet geschikt."