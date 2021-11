Motorcrossers verhuizen niet naar ‘gevaarlijk’ circuit voor gevorderden: ‘Niveauverschil tussen Formule 1-auto en een Dafje’

,,Bovendien; onze leden kunnen daar niet allemaal terecht op het circuit van Lidu. Er is geen plek voor. Omwonenden zetten daar de hakken in het zand vanwege de toename van geluidsoverlast. Motorcross is nou eenmaal een hobby die stinkt, benzine kost en herrie maakt.”

Club blijft bestaan

Les Vites deed deze week - na bijna 45 jaar - symbolisch de poort van het terrein van zo’n twee hectare op slot. Op de site valt inmiddels te lezen dat het ‘game over’ is. ,,De baan wordt weliswaar opgeheven, maar de club zelf blijft bestaan. Misschien mogen we bijvoorbeeld één keer per jaar een cross-wedstrijdje organiseren op een stukje grond waar normaal mais staat of zo. Maar we moeten dit eerst even laten bezinken.”