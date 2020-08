Motorscooter in vlammen op in Rosmalen

Jongeren wandelen om te praten over klimaatver­an­de­ring: ‘Ik maak me zorgen’

14 augustus Heel Holland Bakt kennen we allemaal, dit in tegenstelling tot het jongereninitiatief Heel Holland Hiked. Een basisteam loopt drie weken door het land om vooral met jongeren, die onderweg een etappe meelopen, het gesprek aan te gaan over klimaatverandering. De tocht doorkruist ook Brabant. Donderdagochtend vertrok een ‘frisse’ groep hikers vanaf het station in Den Bosch richting Drunen.