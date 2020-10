Mount Everest, Alaska of Oeteldonk, avonturier Maas is nergens bang voor

In Amerika was ze ‘weg van papa en mama’ en bij latere avonturen keihard op zichzelf aangewezen. Over twee weken is Maas Minister-President van de Oeteldonksche Club, met bijna 15.000 leden de grootste vrijwilligersorganisatie in Den Bosch. Een nieuw avontuur, een nieuwe uitdaging. ,,Ik heb geleerd om me aan te passen, flexibel te zijn. Ik ben niet bang om ergens aan te beginnen. Ik lig wel eens wakker, maar dat komt omdat ik dan 10.000 dingen in mijn hoofd heb.’’