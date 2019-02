MRSA-bacterie in Zonnelied Ammerzoden, groot onderzoek nodig

MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus,) is een bacterie die veel voorkomt bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. Deze stafylokok is intussen bijna ongevoelig voor behandeling met de meeste antibiotica. Voor gezonde mensen is het risico klein om klachten te krijgen. Patiënten in ziekenhuizen of verpleeghuizen zijn gevoeliger voor infecties.