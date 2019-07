MS Motion Den Bosch levert voorlopig ruim 39.000 euro op

‘Puur op karakter’

Een van de deelnemers was Sanne van der Steen(38) uit Oss die de tocht samen met haar partner Ferry van Reede en haar twee dochters Mila en Suze volbracht. "Het was behoorlijk zwaar, moet ik toegeven. Het is uiteindelijk gelukt. Puur op karakter. Dat maakt me trots", sprak Van der Steen. In 2006 is bij haar MS geconstateerd. "Sindsdien is er veel veranderd in mijn leven. Maar geen enkele ziekte krijgt me klein, zolang ik samen met mijn familie en vrienden ben. Een uitvloeisel is dat we een speciaal team hebben geformeerd. Het team, dat de naam De Voskes draagt, telt inmiddels 26 personen die me een hart onder de riem steken. Met inbegrip van de opbrengst van een recent sponsordiner hebben we gezamenlijk méér dan zesduizend euro bij elkaar gesprokkeld voor dit goede doel."