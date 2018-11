MuseumBrasserie Den Bosch maakt kans op ‘Raket Award’

De MuseumBrasserie is een onderdeel van Maison van den Boer en moet het met een pitch opnemen tegen Achmea en Rabobank. Theo Verbruggen (NOS) presenteert het evenement dat als doel heeft arbeidsparticipatie naar een hoger plan te tillen. Bosschenaar Nik van Hoogstraten is de drijvende kracht achter de Stichting Raket. Een vrijwilligersorganisatie die hij in 2015 oprichtte.

Van Hoogstraten heeft niet aangeboren hersenletsel. Hij trok landelijk de aandacht door een brandbrief aan de politiek te sturen over zijn moeizame zoektocht naar werk. Sinds juni werkt hij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als ambassadeur voor mensen met een arbeidsbeperking. ,,Door te blijven inspireren en te verbinden help ik het ministerie diverser te worden door meer aandacht te scheppen voor onder andere mensen met een arbeidsbeperking, migratieachtergrond of lhbt’ers", aldus Van Hoogstraten.

Kansen en talenten

De MuseumBrasserie deelt de visie van Van Hoogstraten. De brasserie verzorgt lunches, borrels, (walking) dinners en (huwelijks)feesten in de ruimtes van het Museumkwartier en doet bijvoorbeeld ook de catering voor evenementen zoals Jazz in Duketown. ,,Wij ervaren binnen ons team eigenlijk geen beperkingen", aldus Daan Schouten, manager van de MuseumBrasserie. ,,Elk mens, iedere collega, heeft dingen die hem of haar uniek maken. De één heeft een vluchtverleden, de ander moet iets te frummelen hebben als hij langere tijd stil zit, functioneert het beste bij een duidelijke taakomschrijving, of hoort je niet, maar kan perfect liplezen, pikt als geen ander non-verbale signalen op en leert ons gebarentaal. De saamhorigheid binnen het team is groot. We weten hoe we het beste uit elkaar en uit het team kunnen halen en leren van elkaar. Er is veel ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief. Fouten maken mag, dat hoort erbij."