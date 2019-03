Musical Intermezzo Vught bestaat 25 jaar: ‘Wij zijn amateurs, maar wel met professionele instelling’

In beeld is de elfde productie van Musical Intermezzo. De voorgaande edities waren van een hoog artistiek niveau voor een gezelschap dat louter uit amateurzangers met een volledige baan bestaat. ,,We zijn weliswaar amateurs, maar we hebben wel een professionele instelling'', laat oprichter Geert-Jan van de Heuvel (52) voor aanvang van de repetitie weten. ,,We streven naar topkwaliteit bij de negen zangeressen en zes zangers van ons gezelschap. De productie moet staan als een huis en klinken als een klok, vinden we. We hebben in de aanloop naar een nieuwe productie steeds veel steun aan regisseur Mary-Ann Schonk en muzikaal leider Ruud Verkoeyen.''